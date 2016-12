Wall Street - Stocks to watch del 25 luglio

NEW YORK, 25 luglio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in lieve calo, appesantiti da alcuni risultati societari deboli come quelli di Amazon.

Nel calendario macro odierno da monitorare gli ordini di beni durevoli in giugno alle 14,30 italiane.

Intorno alle 13,50 italiane il futures sul Dow Jones è piatto, quello sull'S&P 500 cede lo 0,1% e quello sul Nasdaq lo 0,35%.

Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali perdono 1/32 e rendono il 2,512%, quelli trentennali sono in rialzo di 3/32 con un rendimento del 3,294%.

I titoli in evidenza:

AMAZON.COM ha chiuso il secondo trimestre con una perdita molto più pronunciata delle attese, influenzata da forti investimenti in nuove attività come contenuti digitali ed elettronica di consumo. Il titolo nel pre market affonda del 10%.

In deciso ribasso (-8,8%) nel pre borsa anche il gruppo di musica via streaming PANDORA MEDIA che ha previsto per il trimestre in corso utili sotto le stime degli analisti.