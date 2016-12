Wall Street - Stocks to watch del 24 luglio

NEW YORK, 23 luglio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in rialzo, facendo presagire un'apertura positiva per gli indici di Wall Street.

FORD, la società ha chiuso il secondo trimestre con un utile pre tasse di 2,6 miliardi di dollari e netto di 1,3 miliardi o 0,32 dollari per azione. La società stima profitti pre tasse per l'intero anno fra 7 e 8 miliardi di dollari.Il dato trimestrale, che esclude poste straordinarie, corrisponde a 40 cent per azione, contro attese elaborate da Thomson Reuters I/B/E/S di 36 cent per azione.