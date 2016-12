Wall Street - Stocks to watch del 23 luglio

NEW YORK, 23 luglio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in lieve rialzo, suggerendo un'apertura positiva di Wall Street.

Povero di spunti il calendario macro mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Oggi hanno già pubblicato i risultati alcuni nomi importanti come BOEING, DOW CHEMICAL e PEPSICO mentre i dati di AT&T e FACEBOOK sono attesi dopo la chiusura.

Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali salgono di 2/32 e rendono il 2,456%, quelli trentennali sono in lieve rialzo di 1/32 con un rendimento del 3,251%.

I titoli in evidenza:

APPLE ha annunciato ieri sera un utile netto trimestrale in crescita del 12,2% e sopra le attese, ma il fatturato è aumentato meno del previsto nonostante un balzo delle vendite in Cina. Nell'after hours il titolo ha perso lo 0,8% e prosegue in modesto ribasso anche nel pre borsa di oggi.