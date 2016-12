Borsa Usa in calo su tensioni in Ucraina e a Gaza

NEW YORK, 21 luglio (Reuters) - Le tensioni geopolitiche continuano a focalizzare l'attenzione degli investitori e a pesare sull'andamento della borsa Usa, che contiene comunque le perdite dopo i bruschi movimenti delle ultime due sedute.

Le situazioni a Gaza e in Ucraina "sono entrambe piuttosto serie, ma a questo punto è improbabile che facciano deragliare l'economia Usa", commenta Rick Meckler, presidente di LibertyView Capital Management a Jersey City. "I risultati societari sono stati buoni e c'è il continuo supporto della Fed".

Intorno alle 18,55 italiane l'indice Dow Jones cede lo 0,4% circa, come l'S&P 500, e il Nasdaq arretra dello 0,3%.

Wall Street aveva perso terreno giovedì dopo l'abbattimento dell'aereo di linea malese, con l'S&P in calo dell'1% per la prima volta dal 10 aprile. Venerdì però l'indice è salito di oltre l'1%, rialzo che non si vedeva dal 16 aprile.