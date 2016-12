Borsa Usa rimbalza dopo calo vigilia, Google sostiene S&P

NEW YORK, 18 luglio (Reuters) - L'azionario Usa rimbalza dai cali di ieri, quando l'S&P 500 ha accusato il peggiore calo dal 10 aprile scorso, con l'indice benchmark che si avvia a chiudere la settimana in legegro terreno positivo.

In calo Generali Electric, (-0,9%) dopo i risultati in crescita per il secondo trimestre ma in linea alle attese.