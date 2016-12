Wall Street - Stocks to watch del 15 luglio

NEW YORK, 15 luglio (Reuters) - Nel pieno della stagione delle trimestrali e con il Dow Jones ancorato a quota 17.000 punti, i futures sull'azionario Usa sono poco mossi anche in attesa della testimonianza del presidente Fed Janet Yellen alla commissione bancaria del Senato.

Nella sua audizione, in calendario per le 16,00 ora italiana, Yellen presenterà il rapporto semestrale sulla politica monetaria. Nel primo pomeriggio invece verrà diffuso l'indice manifatturiero Fed di New York a luglio e i dati su prezzi import ed export e sulle vendita al dettaglio.