Borsa Usa rimbalza dopo due sedute negative, attese per verbali Fed

NEW YORK, 9 luglio (Reuters) - La borsa Usa è in rialzo negli scambi pomeridiani rimbalzando dai decisi ribassi delle ultime due sedute sulla scia dei risultati sopra le attese di Alcoa.

Il colosso dell'alluminio, ex componente del Dow Jones, non è più considerato un titolo cosiddetto 'market-moving' ma viene spesso monitorato in quanto, essendo il primo nome di alto profilo a pubblicare i dati trimestrali, può imprimere un tono a tutta la stagione.