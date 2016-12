Borsa Usa in moderato rialzo, balza Alcoa dopo trimestrale

NEW YORK, 9 luglio (Reuters) - La borsa Usa segna un modesto rialzo a metà mattinata, tentando il rimbalzo dopo i cali degli ultimi due giorni sulla scia dei risultati di Alcoa.

Il colosso dell'alluminio balza del 3,7% all'indomani della pubblicazione di utili e ricavi del secondo trimestre che hanno superato le attese. La società non è considerata un titolo di riferimento in grado di muovere il mercato, ma è spesso monitorata in quanto è tradizionalmente il primo nome di alto profilo a pubblicare i dati e può imprimere un tono a tutta la stagione.