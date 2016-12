Wall Street - Stocks to watch del 9 luglio

La società dell'alluminio non è considerata un titolo di riferimento in grado di muovere il mercato, ma è spesso monitorata in quanto è il primo nome di alto profilo a pubblicare i dati e può imprimere un tono a tutta la stagione. Oggi in agenda non ci sono risultati di gruppi dell'S&P 500 ma venerdì è la volta di Wells Fargo & Co e la prossima settimana toccherà anche a varie società del Dow Jones.