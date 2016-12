Borsa Usa in calo, mercato aspetta stagione trimestrali, male Facebook

NEW YORK, 8 luglio (Reuters) - L'azionario Usa è in calo a metà seduta con gli investitori che preferiscono chiudere le posizioni in vista dell'avvio della stagione delle trimestrali di questa sera con Alcoa.

"Dipende più dal fatto che non ci sono ragioni per comprare piuttosto che ci siano molte ragioni per vendere", osserva Mark Luschini, responsabile investimenti di Janney Montgomery Scott.

Di recente i principali indici hanno ripetuto record storici con il Dow Jones che ha superato la soglia psicologica dei 17.000 punti per la prima volta nella sua storia.

Oggi il Dow Jones è sotto 17.000 e segna un calo dello 0,64%. L'S&P 500 cede lo 0,63%, il Nasdaq l'1,31%.

In calo numerosi big tecnologici come Netflix (-3,48%), Facebook (-3,58%) e TripAdvisor (-4,78%).

Male anche le compagnie aeree dopo che oltreoceano Air France-Klm ha emesso un profit warning: ribassi superiori all'1% per Delta Air Lines e Southwest Airlines.

Balzo del 27% per NeuroMetrix dopo l'Fda ha dato il via libera alla tecnologia per un trattamento contro il dolore.