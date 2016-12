Wall Street - Stocks to watch dell'8 luglio

MILANO, 8 luglio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono poco mossi e preannunciano un avvio senza scosse per Wall Street con gli investitori che attendono la stagione delle trimestrali, che partirà in serata con Alcoa prima di prendere posizioni dopo i recenti record.

In un'agenda macro priva di dati importanti, spiccano gli interventi di due esponenti Fed: alle 19 a Charlotte parlerà Jeffrey Lacker della Fed di Richmond, mentre alle 19,45 a Minneapolis è il turno di Narayana Kocherlakota.

I titoli in evidenza:

La casa automobilistica TESLA è stata citata in giudizio in Cina per violazione di marchio, notizia che getta un'ombra sui piano del Ceo Elon Musk di rapida espansione nel principale mercato automobilistico mondiale. Continua...