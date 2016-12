Borsa Usa in lieve calo, pesano dati macro

NEW YORK, 27 giugno (Reuters) - La borsa Usa è in lieve calo e si avvia a chiudere una settimana debole, dopo i recenti dati macro che hanno offerto un quadro contrastato sull'andamento dell'economia, anche se il rialzo del mercato dovrebbe proseguire nella seconda metà del 2014.

L'indice S&P 500 resta poco lontano da un record di chiusura e nuovi rialzi sono difficili, in mancanza di un catalizzatore.

Nike è in rialzo dell'1,6%, dopo aver registrato utili del trimestre superiori alle attese a causa delle forti vendite in Nord America e in Europa.