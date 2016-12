Wall Street - Stocks to watch del 27 giugno

27 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di borsa puntano a una seduta sottotono per Wall Street, che si appresta a chiudere in rosso la seconda settimana su tre. I dati su consumi personali di maggio inferiori alle previsioni, diffusi ieri, hanno fatto sorgere nuovi timori sull'economia Usa, dopo i dati sul Pil di questa settimana più deboli delle attese. "La gente sta cercando di elaborare le stime sul Pil del secondo, terzo e quarto trimestre", dice Wilmer Stith, co-manager di Wilmington Broad Market Bond Fund. L'indice S&P 500 resta poco lontano da un record di chiusura e nuovi rialzi sono difficili, dopo i dati e dopo i commenti da parte del presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, secondo i quali un aumento dei tassi è vicino. Le tensioni in Iraq continuano a pesare, perché si teme possano innescare un aumento del prezzo del greggio. Attorno alle 14,15 italiane, il futures sullo S&P 500 perde lo 0,18%, il derivato sul Nasdaq lo 0,1%, quello sul Dow Jones lo 0,14%. Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale è piatto e rende il 2,52%. I titoli in evidenza oggi: NIKE è in rialzo di oltre il 3% nel preborsa, dopo aver registrato utili del trimestre superiori alle attese a causa delle forti vendite in Nord America e in Europa. DUPONT ha tagliato le previsioni di utile operativo per l'anno, citando la debolezza dei settori chimico e dell'agricoltura. Relational Investors LLC ha annunciato di avere una pasrtecipazione dell'8,52% di MANITOWOC e di avere intenzione di dividere la società in due. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia