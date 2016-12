Wall Street - Stocks to watch del 26 giugno

26 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda dei risultati aziendali è scarna. Il calendario macroeconomico prevede i dati su consumi e redditi personali di maggio, con la rilevazione dell'indice Pce core, e le nuove richieste settimanali sussidi disoccupazione. Attorno alle 14,05 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 0,40 punti (-0,02%), il derivato sul Nasdaq sale di 1,75 punti (+0,07%) e il contratto a settembre sul Dow Jones è invariato (-0,02%). Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale cede 1/32 e rende il 2,56%. I titoli in evidenza oggi: ACCENTURE ha chiuso il terzo trimestre fiscale con un utile netto di 1,26 dollari per azione, meglio degli 1,21 dollari attesi dagli analisti. ALCOA ha annunciato l'acquisizione del produttore di apparecchiature aeronautiche Firth Rixson per 2,85 miliardi di dollari. GENERAL MOTORS ha sospeso la vendita di modelli Chevrolet Cruze fabbricati tra il 2013 e quest'anno a causa di un rischio potenziale legato agli airbag. GOPRO ha fissato a 24 dollari il prezzo per azione dell'Ipo, per una valorizzazione di 2,96 miliardi. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ha ridotto le previsioni sugli utili 2014 a 4,87-4,97 dollari per azione, rispetto alla stima precedente di 5,09-5,19 dollari. LENNAR ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione di 61 cent, dieci cent meglio delle previsioni. Il titolo sale del 2,7% nelle contrattazioni di pre-market. BED BATH & BEYOND perde il 7,2% nel pre-market a causa di risultati inferiori alle stime. Barclays ha avviato la copertura di diversi gruppi tecnologici: FACEBOOK, GOOGLE e TWITTER con overweight; AMAZON.COM, EBAY, YAHOO e LINKEDIN con equal weight; NETFLIX con underweight. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia