Wall Street in lieve rialzo ma tech e biotech spingono Nasdaq

NEW YORK, 24 giugno (Reuters) - Indici timidamente positivi sulla piazza di Wall Street dopo oltre un'ora di scambi: le robuste indicazioni giunte dal fronte macro - fiducia dei consumatori e vendite di nuove case sono cresciute oltre le attese - non riescono a imprimere uno slancio deciso a Dow Jones e S&P 500, reduci da un recente rally; ma il Nasdaq si mostra più tonico grazie al denaro su tecnologici e società biotecnologiche come Vertex Pharmaceuticals.