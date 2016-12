Wall Street - Stocks to watch del 24 giugno

NEW YORK, 24 giugno (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono in leggero calo suggerendo un clima di attesa del mercato alla ricerca di nuove indicazioni direzionali dopo il forte rally che la scorsa settimana ha spinto gli indici a livelli record.

Qualche segnale potrebbe arrivare dai dati macro attesi per oggi. In primo piano il pacchetto di dati relativo al mercato immobiliare con i prezzi delle case e l'indice S&P/Case-Shiller, attesi alle 15,00 italiane, seguiti alle 16,00 dagli aggiornamenti sulle vendite di nuove case a maggio. Ma il focus sarà anche sulla fiducia sui consumatori elaborato dal Conference Board, in programma per le 16,00