Wall Street - Stocks to watch del 23 giugno

NEW YORK, 23 giugno (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono piatti facendo presagire un avvio poco mosso per la borsa Usa. C'è attesa per la tornata di dati Usa, prima il Markit, stima flash Pmi manifatturiero giugno alle 15,00 e le vendite immobiliari in corso a maggio alle 16,00.