Borsa Usa in rialzo trainata da settori ciclici

NEW YORK, 6 giugno (Reuters) - Il dato sull'occupazione di maggio spinge al rialzo l'azionario Usa con gli indici principali che rinnovano i record storici, già toccati più volte di recente.

Sono soprattutto i settori ciclici, in quanto più legati all'espansione economica, a trainare i listini. Lo stoxx di riferimento dei titoli finanziari sale dello 0,68%, mentre quello dei titoli dell'energia guadagna lo 0,85%.

In maggio si sono registrati 217.000 nuovi occupati negli Usa, leggermente meno delle attese, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto ancorato al 6,3%. Si tratta della prima volta da gennaio 2000 in cui il numero di nuovi occupati supera le 200.000 unità per quattro mesi consecutivi.