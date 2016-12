Wall Street - Stocks to watch del 6 giugno

NEW YORK, 6 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, suggerendo che il mercato potrebbe ampliare i recenti guadagni, anche se gli investitori restano cauti in attesa di conoscere il dato mensile sull'occupazione Usa a maggio.

BANK OF AMERICA è in calo di circa lo 0,8% nel pre-market dopo che ieri il Wall Street Journal ha scritto che l'istituto potrebbe dover pagare oltre 12 miliardi di dollari in un accordo transattivo con il Dipartimento della Giustizia e alcuni stati per le presunte irregolarità sui mutui.