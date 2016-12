Borsa Usa in rialzo dopo mosse espansive Bce, occhi su dato occupati domani

NEW YORK, 5 giugno (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo e l'S&P 500 ha ritoccato il record storico per la settima volta nelle ultime otto sedute dopo le misure espansive annunciate dalla Bce.

Sprint cede il 2,23% sull'indiscrezione di un accordo per acquistare T-Mobile US (-1,02%) per 40 dollari per azione, riferita da una persona vicina alla situazione, operazione che rappresenterebbe un passo avanti nella fusione tra il terzo e il quarto operatore mobile del paese.