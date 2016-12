Borsa Usa in lieve rialzo dopo dati contrastanti

NEW YORK, 4 giugno (Reuters) - La borsa Usa è poco mossa intorno a metà giornata, con il mercato che non ha saputo trovare una direzione nei dati macro contrastanti.

Gli indici hanno aperto deboli, sotto pressione per i deludenti dati Adp sul mercato del lavoro del settore privato, ma sono poi passati in territorio positivo grazie alla lettura ottimistica dell'indice Ism non manifatturiero, che ha mostrato a maggio un'accelerazione più forte delle attese, salendo al ritmo più veloce degli ultimi nove mesi.