Wall Street - Stocks to watch del 4 giugno

NEW YORK, 4 giugno (Reuters) - I derivati sugli indici azionari Usa preannunciano un'apertura poco mossa a Wall Street, con gli investitori sulla difensiva in attesa dei dati su mercato del lavoro e settore dei servizi.

L'azionario arriva da un periodo di forza, con l'indice S&P 500 - in rialzo in sette delle ultime nove sedute - che ha inanellato ripetuti massimi storici. Tuttavia i guadagni sono stati accompagnati da volumi anemici, segnale di mancanza di convinzione della spinta rialzista.

Un catalizzatore per le negoziazioni potrebbe giungere alle 14,15 italiane con il dato Adp sugli occupati del settore privato a maggio, che dovrebbe mostrare la creazione di 210.000 posti di lavoro, meno che in aprile. Dopo l'apertura della borsa arriverà anche la lettura dell'indice Ism sui servizi per il mese di maggio, per cui gli analisti si aspettano un aumento di 0,3 a 55,5.