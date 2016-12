Wall Street - Stocks to watch del 3 giugno

NEW YORK, 3 giugno (Reuters) - I derivati sugli indici azionari Usa preannunciano un'apertura fiacca a Wall Street oggi dopo che Dow Jones e S&P 500 hanno chiuso nuovamente su massimi record ieri sostenuti dalla lettura definitiva del Pmi manifatturiero Usa, rivisto al rialzo rispetto alla stima preliminare a mostrare un'accelerazione dell'attività a maggio.

Il calendario macro odierno prevede l'indice Ism New York di maggio (alle 15,45 italiane) e i dati sui beni durevoli e sugli ordini all'industria per aprile (alle 16,00).

I titoli in evidenza:

LOCKHEED MARTIN Si è aggiudicata un contratto da 915 milioni di dollari per lo sviluppo di un sistema di radar che permetterà al Pentagono di seguire la traiettoria di centinaia di migliaia di oggetti che galleggiano in orbita intorno alla Terra.

La catena di abbigliamento e accessori QUIKSILVER ieri sera ha annunciato una perdita trimestrale in aumento, penalizzata da un calo delle vendite wholesale in Nord America ed Europa, facendo affondare il titolo del 27% nel dopo borsa.

La società di private equity KKR & CO ha deciso l'acquisto dell'operatore di siti web Internet Brands da Hellman & Friedman e JMI Equity per 1,1 miliardi di dollari, secondo quanto scritto dal New York Times che cita fonti vicine alla situazione.