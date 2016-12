Borsa Usa poco mossa su dati macro contrastanti, balza Big Lots dopo conti

NEW YORK, 30 maggio (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso a metà mattina sulla scia di dati macro contrastanti e dopo che l'S&P 500 ha nuovamente ritoccato in avvio il record intraday.

Gli investitori non vedono spazio per ulteriori guadagni fino alla prossima settimana in vista del dato sui nuovi occupati e del meeting della Bce da cui si attendono misure espansive per l'economia europea.

Intanto per la prima volta nell'anno le spese per consumi in aprile sono scese anche se questo non dovrebbe modificare l'attesa di un rimbalzo per il trimestre.

Intorno alle 17,20 il Dow Jones cede lo 0,14%, l'S&P 500 sale dello 0,07% e ha registrato un massimo a 1.921,44 punti, il Nasdaq segna +0,05%.

Big Lots balza del 13,25% dopo conti trimestrali migliori delle attese e vendite in aumento.

In calo Express e Guess, attive nel commercio al dettaglio di abbigliamento, dopo previsioni deludenti sugli utili per il trimestre in corso.

Infoblox scivola del 39% dopo aver annunciato la previsione di un utile inferiore alle attese per il trimestre in corso e le dimissioni in arrivo del Ceo Robert Thomas.