Wall Street - Stocks to watch del 29 maggio

NEW YORK, 29 maggio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio in lieve rialzo in attesa dei dati sul Pil che dovrebbero mostrare una contrazione dell'economia statunitense per il primo trimestre.

APPLE ha acquistato Beats Music, il servizio di abbonamento di musica in streamig, & Beats Electronics che produce apparecchiattre per l'ascolto, per circa 3 miliardi di dollari. Come atteso, e come parte dell'operazione, i co-fondatori di Beats, il produttore discografico Jimmy Iovine e il rapper Dr. Dre entreranno a far parte di Apple.