Borsa Usa in rialzo su attesa taglio Bce, S&P su nuovi record

NEW YORK, 27 maggio (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo con l'S&P 500 che ha segnato un nuovo record grazie a notizie su fusioni e all'aspettativa di un taglio dei tassi da parte della Bce.

Il presidente della Bce Mario Draghi, infatti, ha dichiarato ieri che la banca deve essere particolarmente attenta a ogni spirale negativa dei prezzi nella zona euro. Ciò ha suggerito che i responsabili della politica monetaria della banca centrale europea sono pronti a tagliare i tassi la prossima settimana per contrastare l'inflazione bassa e la debolezza degli impieghi, tenendosi l'acquisto di asset come opzione.

"Giugno è segnalato come il momento in cui Draghi deve fare qualcosa", commenta Art Hogan, capo strategist di Wunderlich Securities. "Abbiamo già avuto false partenze con la Bce e speriamo che questa non sia un'altra falsa partenza. Speriamo che sia sostanziale".