Borsa Usa rimbalza dopo calo vigilia, attesa per minute Fed

NEW YORK, 21 maggio (Reuters) - L'azionario Usa rimbalza a metà mattina dopo le vendite della vigilia in vista della pubblicazione delle minute dell'ultimo meeting della Fed attese intorno alle 20 italiane.

"Sospetto che continuerà questo scenario di tassi bassi con una politica monetaria accomodante per un periodo di tempo molto lungo per aiutare i mercati a prepararsi per uno scenario di tassi più alti", spiega Joseph Tanious, strategist di JP Morgan Asset Management.