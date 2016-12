Borsa Usa in calo, pesano deludenti trimestrali dei retailer

MILANO, 20 maggio (Reuters) - La borsa Usa è in calo, appesantita dalle deludenti trimestrali di retailer come TJX Companies e Staples.

Caterpillar scende dell'1,8% a 103,45 dollari, dopo che la società ha detto che le statistiche retail per i tre mesi che si sono chiusi ad aprile sono in calo del 13%.

"Non solo il settore retail non sta facendo bene, ma neanche quello delle costruzioni. E' un po' più preoccupante perché per me significa che non vengono realizzati neanche nuovi progetti", spiega Kim Forrest, senior equity research analyst, del Fort Pitt Capital Group di Pittsburgh.