Wall Street - Stocks to watch del 19 maggio

NEW YORK, 19 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono negativi, facendo presagire un avvio debole per gli indici americani. Giornata priva di dati macro. E' atteso alle 18,10 italiane l'intervento del presidente della Fed di Dallas, Richard Fisher. Intorno alle 13,20 italiane il futures sull'S&P 500 perde lo 0,29%, il derivato sul Nasdaq lo 0,30% e il contratto a giugno sul Dow Jones lo 0,04%. Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale sale di 1/32esimo e rende il 2,5124%, il trentennale sale di 4/32 con un rendimento del 3,3393%. Tra i titoli in evidenza oggi: Pfeizer. AstraZeneca ha oggi respinto l'offerta migliorativa e finale presentata dal colosso farmaceutico Usa, sollevando numerosi dubbi sulla riuscita dell'operazione. Pfizer ha proposto 55 sterline per azione. AT&T. Direct, il primo operatore nelle tv satellitari negli Usa, ha ieri annunciato di aver accettato un'offerta amichevole da AT&T di 48,5 miliardi di dollari in contanti e azioni. Il prezzo offerto, che equivale a 95 dollari per azione, rappresenta un premio del 10% rispetto alla chiusura del titolo Direct Tv venerdì scorso in Borsa. Facebook. Il social network punta a sviluppare al suo interno una applicazione di video-chat, chiamata Slingshot, che potrebbe essere lanciata a breve. Google, secondo il Wall Street Journal, il motore di ricerca sarebbe in trattative per rilevare il servizio video in streaming Twitch.