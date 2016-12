Wall Street - Stocks to watch del 16 maggio

NEW YORK, 16 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono deboli, indicando che Dow Jones e S&P 500 potrebbero proseguire la loro discesa per la terza seduta consecutiva. In evidenza le small cap, che anche ieri hanno pesato sull'andamento della borsa Usa. Gli investitori temono che una prolungata debolezza dei titoli a minore capitalizzazione possa preludere a perdite più generalizzate. Ieri il Dow e l'S&P 500 hanno registrato il ribasso giornaliero più pronunciato dell'ultimo mese e l'S&P ha chiuso sotto la media mobile a 50 giorni per la prima volta dal 15 aprile. L'indice di volatilità CBOE ha segnato il balzo più forte in oltre un mese, segnale di un'accresciuta cautela da parte degli investitori. Dopo il calo di ieri gli indici principali sono passati in territorio negativo sulla settimana: il Dow perde al momento lo 0,8%, l'S&P lo 0,4% e il Nasdaq l'1,3%. In assenza di risultati societari l'attenzione si concentra oggi sul calendario macro, che prevede i dati sull'avvio di nuovi cantieri residenziali in aprile e l'indice di fiducia dei consumatori a cura dell'Università del Michigan per il mese di maggio. Intorno alle 13,40 italiane il futures sullo S&P 500 perde lo 0,05%, il derivato sul Nasdaq lo 0,27% e il contratto a giugno sul Dow Jones lo 0,13%. Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale è piatto e rende il 2,50%, il trentennale sale di 2/32 con un rendimento del 3,33%. I titoli in evidenza oggi: J.C. PENNEY ha messo a segno un balzo del 25% negli scambi after hours e sale di quasi il 10% nel pre borsa sulla scia di un progresso del 6,2% delle vendite a parità di perimetro nel trimestre chiuso il 3 maggio. APPLIED MATERIALS ha annunciato ieri un aumento dei ricavi del secondo trimestre dell'esercizio fiscale grazie al contributo degli investimenti per la produzione di smartphone e chip di memoria, che hanno contribuito a bilanciare il rallentamento del mercato dei personal computer. Il titolo guadagna il 3% nel premarket. In rialzo nell'after hours di ieri AUTODESK che ha migliorato le previsioni di ricavi annuali dopo aver chiuso il trimestre con utili e fatturato sopra le attese. BERKSHIRE HATHAWAY di Warren Buffett nel primo trimestre ha acquistato un nuovo pacchetto di 11 milioni di azioni VERIZON COMMUNICATIONS e ha rafforzato la sua partecipazione in WAL-MART, secondo documenti depositati alla Sec. Verizon guadagna l'1,6% prima dell'avvio ufficiale delle negoziazioni. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia