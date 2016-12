Wall Street - Stocks to watch del 15 maggio

15 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda dei risultati aziendali è scarna, ma contempla un big come WALMART, che ha fornito indicazioni deludenti. Il calendario macroeconomico prevede i prezzi al consumo di aprile, l'indice manifatturiero calcolato dalla Fed di New York di maggio, le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, la produzione industriale e l'utilizzo di capacità di aprile, nonché l'indice della Fed di Filadelfia di maggio. Attorno alle 13,15 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 2,10 punti (-0,08%), il derivato sul Nasdaq sale di 0,50 punti (+0,08%) e il contratto a giugno sul Dow Jones arretra di 15 punti (-0,07%). Il mercato obbligazionario è stabile: il benchmark decennale è invariato e rende il 2,54%. I titoli in evidenza oggi: WALMART ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione normalizzato di 1,10 dollari, cinque cent meno delle stime degli analisti. Il titolo perde il 2,7% nelle contrattazioni di pre-market. CISCO SYSTEMS ha chiuso il terzo trimestre fiscale con un calo dei ricavi inferiore alle attese e con un margini lordi superiori. Diversi broker hanno migliorato i target price di Cisco dopo i risultati. Il commissario antitrust Ue ha detto che PFIZER non ha discusso preventivamente con l'autorità l'offerta da 106 miliardi di dollari su AstraZeneca. Secondo diversi fonti vicine alla situazione, AT&T sta lavorando con Lazard sull'acquisizione di DIRECTV. Il governo francese ha approvato un decreto che consente di bloccare le acquisizioni di aziende strategiche da parte di gruppi esteri, una mossa che suona come una risposta all'offerta di GENERAL ELECTRIC per gli asset energetici di Alstom . Secondo Re/code, APPLE potrebbe non essere in grado di finalizzare l'acquisizione di Beats Electronics, operazione da 3,2 miliardi di dollari, questa settimana. CA ha chiuso il quarto trimestre fiscale con un utile per azione di 61 cent, meglio dei 58 cent stimati dagli analisti. KOHL'S CORPORATION ha archiviato il trimestre con un utile per azione di 60 cent, due cent meno delle previsioni. Jill Abramson si è dimessa dalla carica di direttore del NEW YORK TIMES. Al suo posto arriva Dean Baquet. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia