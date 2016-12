Wall Street - Stocks to watch del 14 maggio

14 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda dei risultati aziendali è scarna, ma contempla alcuni big, tra cui, a mercati chiusi, Cisco Systems. Il calendario macroeconomico prevede i prezzi alla produzione aprile e i dati sulle scorte Usa di prodotti petroliferi. Attorno alle 13 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 2,20 punti (-0,13%), il derivato sul Nasdaq scende di 4 punti (-0,06%) e il contratto a giugno sul Dow Jones arretra di 9 punti (-0,05%). Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 11/32 e rende il 2,58%. I titoli in evidenza oggi: YAHOO ha acquisito Blink, una società di servizi di messaging per la telefonia mobile. I termini finanziari dell'operazione non sono stati comunicati. Nomura ha tagliato il target price di Yahoo a 40 da 43 dollari. Ian Read, AD di PFIZER, si presenta nuovamente al Parlamento britannico per rassicurare sulle conseguenze dell'integrazione di AstraZeneca. SEARS HOLDINGS ha detto che potrebbe vendere il 51% di Sears Canada o cedere interamente la catena di grandi magazzini canadese. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE ha comunicato risultati migliori delle attese nel quarto trimestre fiscale e annunciato stime sul periodo 2015-2016 in linea con le attese del mercato. GOOGLE ieri ha reso noto che gli occhiali Google Glass saranno venduti negli Usa al prezzo di 1.500 dollari. Nomura ha tagliato il target price di Google a 675 da 700 dollari. VANTIV ha annunciato l'acquisizione di Mercury Payment Systems per circa 1,65 miliardi di dollari. Nomura ha tagliato i target price di AOL, FACEBOOK , NETFLIX, TRIPADVISOR, TWITTER e PANDORA. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia