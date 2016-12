Wall Street - Stocks to watch del 13 maggio

13 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. Sostanzialmente vuota l'agenda dei risultati aziendali, mentre il calendario macroeconomico prevede i prezzi all'import e all'export di aprile, le vendite al dettaglio sempre del mese scorso e le scorte alle imprese di marzo. Attorno alle 12,20 italiane, il futures sullo S&P 500 guadagna 2,50 punti (+0,13%), il derivato sul Nasdaq sale di 5,25 punti (+0,1%) e il contratto a giugno sul Dow Jones avanza di 29 punti (+0,12%). Il mercato obbligazionario è sostanzialmente invariato: il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende il 2,64%. I titoli in evidenza oggi: AT&T, secondo due fonti vicine al dossier, è in trattative per l'acquisizione di DIRECTV e potrebbe concludere il deal, un'operazione da circa 50 miliardi di dollari, nel giro di poche settimane. ELIZABETH ARDEN ha annunciato che sta valutando le alternative strategiche dopo aver comunicato, ieri, risultati trimestrali inferiori alle attese. PFIZER ha pubblicato un comunicato per dire che l'offerta d'acquisto per AstraZeneca rappresenta la soluzione migliore per il gruppo britannico. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Pfizer potrebbe incrementare il prezzo proposto agli azionisti di AstraZeneca. HILLSHIRE BRANDS ieri ha annunciato l'acquisizione di PINNACLE FOODS per 4,3 miliardi di dollari. Evercore ha alzato il rating di KKR & CO a overweight da equal weight. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia