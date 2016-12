Borsa Usa in rialzo, acquisti su settore Internet e biotech

NEW YORK, 12 maggio (Reuters) - Mattinata positiva per la borsa Usa con il Dow su nuovi massimi storici e l'indice S&P 500 non lontano dal proprio record, indifferenti alla crisi ucraina dopo il voto filorusso autopromosso nella zona orientale del paese.

I rialzi sono diffusi, con nove settori su dieci dell'S&P 500 in territorio positivo. Il 78% circa dei titoli del New York Stock Exchange è in rialzo, così come oltre tre quarti del Nasdaq.