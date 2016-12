Wall Street - Stocks to watch del 12 maggio

NEW YORK, 12 maggio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono positivi facendo presagire un avvio in rialzo per i mercati statunitensi.

21ST Centyry Fox, British Broadcasting Group , ha avviato colloqui con il gruppo di Rupert Murdoch, suo principale azionista, in vista dell'acquisizione delle sue filiali di TV a pagamento in Germania e Italia, Sky Deutschland e Sky Italia.

Qualcomm è in colloqui avanzati per rilevare l'israeliana Wilocity per 300 milioni di dollari, secondo il sito di informazioni finanziarie The Marker. Continua...