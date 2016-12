Wall Street - Stocks to watch del 6 maggio

6 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. Nell'agenda dei risultati aziendali spicca Walt Disney. Il calendario macroeconomico prevede il solo dato sulla bilancia commerciale di marzo. Attorno alle 13,10 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 0,60 punti (-0,03%), il derivato sul Nasdaq sale di 0,25 punti (+0,06%) e il contratto a giugno sul Dow Jones arretra di 3 punti (-0,03%). Il mercato obbligazionario è in lieve ribasso: il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2,62%. I titoli in evidenza oggi: MERCK ha ufficializzato la cessione del business dei prodotti per la cura personale a Bayer per 14,2 miliardi di dollari. Il presidente francese, François Hollande, ha detto che l'offerta di GENERAL ELECTRIC per il business energetico di Alstom non è accettabile nella forma attuale, aggiungendo che il governo di Parigi punta a ricevere proposte migliori. LEXMARK INTERNATIONAL ha messo sul piatto 1,2 miliardi di corone (183 milioni di dollari) in contanti per l'acquisizione della svedese Readsoft, offerta accettata dal Cda della società target. ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS, secondo alcune fonti, sta valutando di aumentare l'offerta per l'acquisizione di ASPEN INSURANCE HOLDINGS a circa 3,26 miliardi di dollari. Credit Suisse ha alzato il target price di AT&T a 39 da 37 dollari, confermando outperform. DISCOVERY COMMUNICATIONS ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione adjusted di 0,75 dollari, meglio dei 71 cent attesi dagli analisti. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia