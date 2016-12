RPT-Borsa Usa mista su timori Cina, Ucraina e buoni dati macro, giù JP Morgan

NEW YORK, 5 maggio (Reuters) - L'azionario Usa è contrastato a metà mattina sui timori che l'economia cinese stia perdendo slancio e sull'escalation delle tensioni tra l'Ucraina e i separatisti filorussi del paese.

Pesa sul mercato anche l'allarme lanciato da JP Morgan sui ricavi dal trading su bond e azioni nel secondo trimestre, attesi in calo di circa il 20%. Il titolo cede il 2,21%. Tuttavia arrivano dal fronte macro buone notizie con il settore servizi, che in aprile è cresciuto al ritmo più veloce in otto mesi.