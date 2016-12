Wall Street - Stocks to watch del 2 maggio

NEW YORK, 2 maggio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono poco mossi in attesa del dato chiave sull'occupazione Usa attesa alle 14,30.

Secondo le attese elaborate da Reuters in aprile, i nuovi occupati sono attesi in crescita di 210.000 unità con un tasso di disoccupazione visto in discesa al 6,6% dal 6,7%. Ieri il dato sulle richieste settimanali di sussidi ha mostrato una crescita a 344.000 unità da 330.000 e contro un consensus di 319.000.