Wall Street - Stocks to watch del 30 aprile

30 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono negativi, dopo i rialzi della vigilia che hanno lasciato Dow Jones e S&P 500 meno dell'1% sotto i record di chiusura, in attesa di dati chiave sul mercato del lavoro. Gli occhi del mercato saranno puntati sulla riunione del comitato di politica monetaria della Federal Reserve che terminerà questa sera. La Fed dovrebbe tagliare il programma di acquisto bond di altri 10 miliardi di dollari sui segnali di ripresa dell'economia dopo il rallentamento invernale. Nel calendario macro odierno in focus i dati sul mercato del lavoro nel settore privato Usa a cura di Adp (alle 14,15 italiane) e la stima sul Pil del primo trimestre alle 14,30. Attorno alle 14,10 italiane il futures sullo S&P 500 cede lo 0,07%, il derivato sul Nasdaq lo 0,22% e il contratto sul Dow Jones lo 0,15%. Debole il mercato obbligazionario: il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2,704%, il trentennale arretra di 8/32 con un rendimento al 3,504%. Tra i titoli in evidenza oggi: TWITTER lascia sul terreno oltre il 13% prima dell'avvio delle contrattazioni ufficiali dopo aver registrato una crescita di utenti poco brillante per il secondo trimestre consecutivo. In calo nel pre-borsa anche EBAY che ha previsto utili sotto le attese per questo trimestre. PEPCO HOLDINGS balza del 18% nelle contrattazioni pre-market dopo che il produttore di energia nucleare Exelon Corp ha annunciato che comprerà la società per 6,83 miliardi di dollari. La francese Alstom ha detto di privilegiare lo scenario di una vendita della propria divisione energia a GENERAL ELECTRIC, pur lasciando la porta aperta anche all'offerta concorrente della tedesca Siemens.