Wall Street - Stocks to watch del 29 aprile

28 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, nel pieno della stagione dei risultati. Resta la cautela per la crisi in Ucraina e in vista dell'esito del Fomc della Fed di domani. Attese anche per i dati macro sull'occupazione di venerdì. Attorno alle 14,05 italiane il futures sullo S&P 500 guadagna lo 0,28%, il derivato sul Nasdaq sale dello 0,41% e il contratto sul Dow Jones dello 0,29%. Debole il mercato obbligazionario: il benchmark decennale cede 11/32 e rende il 2,72%. Tra i titoli in evidenza oggi: MERCK ha chiuso il trimestre con utile più forte delle attese grazie al taglio dei costi e alla vendita di asset, ma i ricavi si sono rivelati leggermente sotto le aspettative. ALLERGAN a fronte di un'offerta non sollecitata da poarte di Valeant Pharmaceuticals International, si sta preparando ad approciare Shire Plc su un possibile takeover, anche se quest'ultima ha respinto un precedente tentativo di avvicinamento, dicono alcune fonti. AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES e NORTHSTAR REALTY FINANCE hanno detto che non sono in corso colloqui per una fusione, dopo le notizie secondo le quali American Realty ha intenzione di acquistare NorthStar. COACH ha registrato un forte calo delle vendite in Nord America, a causa della perdita di quote di mercato a favore di concorrenti in rapida crescita.