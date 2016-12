Borsa Usa vira in negativo, Amazon pesa su Nasdaq, BofA cede oltre 6%

NEW YORK, 28 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono passati in territorio negativo, con il Nasdaq che registra le maggiori perdite, trascinato al ribasso da Amazon.

Deboli anche i titoli bancari, con Bank of America, che cede oltre il 6%. La banca ha annunciato la sospensione del piano di buyback da 4 miliardi di dollari e dell'incremento del dividendo trimestrale dopo aver contabilizzato in modo non conforme il trattamento di alcuni titoli strutturati legati all'acquisizione di Merrill Lynch nel 2009. L'istituto sottoporrà nuovamente alla Fed il suo piano patrimoniale per il 2014.