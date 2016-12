Wall Street - Stocks to watch del 28 aprile

28 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street rimbalzano dopo le perdite registrate venerdì, trovando sostegno nelle notizie sul fronte M&A nel settore farmaceutico. Sui mercati continuano tuttavia a pesare le tensioni in Ucraina, mentre il presidente statunitense Barack Obama annuncia nuove sanzioni per fermare le azioni di Mosca nel paese confinante. Attorno alle 13,50 italiane il futures sullo S&P 500 guadagna lo 0,25%, il derivato sul Nasdaq sale dello 0,41% e il contratto sul Dow Jones dello 0,34%. Debole il mercato obbligazionario: il benchmark decennale cede 5/32 e rende il 2,6841%. I titoli in evidenza oggi: PFIZER sale di quasi l'1% nel pre-borsa. Il colosso farmaceutico ha visto rifiutate due offerte per AstraZeneca e sta lavorando alla prossima mossa. L'operazione potrebbe valere oltre 100 miliardi di dollari. MERCK & CO è alle battute finali nella cessione della propria divisione "consumer" per circa 14 miliardi di dollari. CHARTER COMMUNICATIONS ha pubblicato i risultati, che hanno mostrato un balzo del 15% nei ricavi del primo semestre. LOEWS ha registrato un calo del 75% dell'utile trimestrale dal momento che ha messo in conto la perdita relativa alla vendita in corso di una divisione di Cna Financial . Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia