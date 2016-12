Borsa Usa prosegue in calo su risultati deludenti e tensioni Ucraina

NEW YORK, 25 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono in deciso ribasso, con gli investitori che registrano alcuni risultati corporate deludenti e l'escalation di tensione tra Ucraina e Russia.

Tra le società che hanno pubblicato i conti tra ieri e oggi, Amazon cede il 9% circa a causa della crescita dei costi e Ford Motor arretra del 3,2% circa per via della di utili deludenti.

L'interpretazione pessimistica dei risultati corporate finisce per colpire anche le società che, in effetti, hanno superato le attese, come Microsoft, che guadagna solo mezzo punto percentuale circa.