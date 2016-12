Wall Street - Stocks to watch del 25 aprile

25 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. Nell'agenda dei risultati aziendali spiccano Ford e Colgate-Palmolive. Il calendario macroeconomico prevede l'indice Pmi servizi finale di aprile e l'indice sulla fiducia consumatori di aprile, calcolato dall'Università del Michigan. Attorno alle 12,15 italiane, il futures sullo S&P 500 perde 2,60 punti (-0,14%), il derivato sul Nasdaq scende di 5,50 punti (-0,17%) e il contratto a giugno sul Dow Jones arretra di 33 punti (-0,2%). Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 5/32 e rende il 2,67%. I titoli in evidenza oggi: Il colosso del private equity KKR & Co, si legge sul Wall Street Journal, punta a consentire agli investitori di cedere parte delle quote nei fondi attraverso un nuovo mercato privato gestito da NASDAQ OMX GROUP. In base al progetto, i piccoli investitori potrebbero comprare piccole partecipazioni in veicoli sinora riservati agli istituzionali. Dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, AMAZON.COM ha incassato diversi tagli dei target price da parte dei broker. APPLE, GOOGLE, INTEL e ADOBE SYSTEMS si sono accordate per chiudere una vertenza legale promossa da 64.000 lavoratori, che accusavano i colossi tecnologici di aver fatto cartello per non cercare di 'rubarsi' dipendenti, in questo modo deprimendo i salari. Secondo una persona vicina alla situazione, la vertenza è stata chiusa attraverso il pagamento di circa 325 milioni di dollari. GE è in trattative per acquisire la francese Alstom , ma il governo di Parigi impone uno stop. Secondo diverse fonti vicine al dossier, negli ultimi mesi ALLERGAN ha contattato Shire in vista di un'aggregazione, ma i negoziati non sono mai decollati. L'altro giorno Allergan ha ricevuto un'offerta d'acquisto non sollecitata da VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL. Intervistato dal National Post, Peter Munk, presidente uscente e fondatore di Barrick Gold Corp, ha definito "non un azionista amichevole" NEWMONT MINING. Le trattative per un'integrazione dei due gruppi si sono interrotte in settimana. Dopo aver pubblicato i risultati del primo trimestre e migliorato l'outlook sull'anno, diversi broker hanno migliorato i target price di CATERPILLAR. Fbr ha incrementato il prezzo obiettivo di MICROSOFT a 43 da 40 dollari, confermando market perform. Anche JP Morgan ha alzato il target price del colosso di Redmond, a 35 da 32 dollari, ribadendo neutral. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia