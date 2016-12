Borsa Usa in rialzo su trimestrali, S&P verso sesto giorno positivo

NEW YORK, 22 aprile (Reuters) - L'azionario Usa prosegue positivo negli scambi del pomeriggio con l'S&P 500 e il Nasdaq che si avviano a chiudere la sesta seduta consecutiva di guadagni grazie ad alcune trimestrali positive.

I risultati aziendali migliori delle attese hanno contribuito al recente rally di Wall Street anche se le società hanno battuto previsioni riviste al ribasso. Per questo trimestre gli utili sono attesi complessivamente in rialzo dell'1,1% in calo dalla crescita del 6,5% stimata ad inizio anno.