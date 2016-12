Borsa Usa positiva trainata da buoni risultati trimestrali

NEW YORK, 22 aprile (Reuters) - La borsa Usa è positiva, con l'S&P 500 e il Nasdaq verso il sesto giorno consecutivo di guadagni, spinti dai risultati trimestrali positivi di diverse società.

"La stagione è stata migliore rispetto a quanto si temeva, cosa che aiuta gli investitori a sentirsi rassicurati dal ritmo della crescita economica, non solo nel primo trimestre ma anche oltre", spiega Joseph Tanious, global market strategist in J.P. Morgan Asset Management di New York.