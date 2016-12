Borsa Usa in calo, pressioni sul Nasdaq

NEW YORK, 15 aprile (Reuters) - L'azionario Usa è in calo con i titoli a forte potenziale di crescita che perdono ancora terreno e nonostante i decisi rialzi di azioni del calibro di Coca Cola e Johnson & Johnson, dopo i risultati trimestrali.

Pesante il Nasdaq che scivola di oltre un punto percentuale colpito dalle pressione in vendita sui titoli considerati dagli investitori ad elevata crescita e che hanno raggiunto quotazioni a livello che sembrano essere insostenibili.

L'indice Global X Social Media che comprende titoli come Facebook, LinkedIn e Yelp cede il 2%. Perdite consistenti anche nel settore biotech.

Coca-Cola guadagna il 3,7% dopo utili trimestrali migliori delle attese e dopo vendite robuste in Cina che hanno contrastato il calo in Europa e i volumi piatti in America del Nord