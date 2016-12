Borsa Usa in calo, dati offuscano guadagni su risultati

NEW YORK, 15 aprile (Reuters) - L'azionario Usa è in calo e vede i guadagni di Coca Cola e Johnson & Johnson, dopo i risultati trimestrali, offuscati da dati economici contrastanti.

Coca-Cola sale del 3,2% dopo utili trimestrali migliori delle attese e dopo vendite robuste in Cina che hanno contrastato il calo in Europa e i volumi piatti in America del Nord.