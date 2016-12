Wall Street - Stocks to watch del 15 aprile

NEW YORK, 15 aprile (Reuters) - I derivati sull'azionario Usa sono contrastati e faticano a trovare una direzione precisa in attesa di una seduta durante la quale gli investitori potranno trovare diversi spunti dal fronte macro e dai risultati trimestrali di alcune importanti società.

Tra quest'ultime spiccano Coca-Cola e Johnson & Johnson che hanno appena riportato i risultati, mentre Intel e Yahoo annunceranno i dati di bilancio a borsa chiusa. L'agenda macro vede in primo piano i dati sull'inflazione di marzo, quelli sul manifatturiero dell'area di New York ad aprile e sui flussi di investimenti di febbraio. Attesi anche gli interventi di diversi rappresentanti della Fed.

Ieri gli indici di Wall Street, dopo le forti vendite della settimana scorsa, hanno chiuso la seduta in buon rialzo trascinati da Citigroup e dai positivi dati sulle vendite al dettaglio che hanno segnato il miglior incremento da settembre 2012.

Oggi intorno alle 13,50 il futures Dow Jones cede lo 0,1% mentre quelli su S&P 500 e Nasdaq sono in rialzo rispettivamente dello 0,16% e dello 0,24%.

Tra i titoli in evidenza:

COCA-COLA ha chiuso il primo trimestre con un Eps di 0,36 dollari, mentre calcolato "non gaap" è di 0,44 dollari. Le attese raccolte da Thomson Reuters I/B/E/S con 19 analisti convergevano su un Eps di 0,44 dollari.

JOHNSON & JOHNSON ha rivisto al rialzo la guidance sugli utili per l'intero 2014 stimando un utile per azione tra 5,80 e 5,90 dollari. Per il primo trimestre ha annunciato un eps di 1,64 dollari, sopra le stime Reuters I/B/E/S di 1,47 dollari. Continua...