Wall Street - Stocks to watch del 10 aprile

NEW YORK, 10 aprile (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio di Wall Street in lieve calo con gli investitori che stanno tornando sui loro passi dopo la reazione positiva di ieri alle minute della Fed.

Ieri dal verbale dell'ultima riunione del Fomc era emerso un atteggiamento da parte della banca centrale molto più supportivo per l'economia di quanto ci si aspettasse. Il risultato è stato un balzo dell'1,11% per il Dow Jones, dell'1,09% per l'S&P 500 e dell'1,72% per il Nasdaq.